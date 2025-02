SCHLIERSEE/SPITZINGSEE, LKR. MIESBACH. Am Samstagmorgen, 22. Februar 2025, verunglückte im Skigebiet Spitzingsee ein 62 Jahre alter Skifahrer tödlich. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt die Alpine Einsatzgruppe der Grenzpolizeiinspektion Raubling wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte.

Am Samstagmorgen verstarb ein 62-jähriger Skifahrer bei einem Skiunfall. Der 62-jährige Mann aus dem Landkreis Rosenheim war alleinbeteiligt aus bisher unbekannter Ursache von der Skipiste des sogenannten Stockhanges im Skigebiet Spitzingsee abgekommen und stürzte in den angrenzenden Waldbereich. Hierbei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und verstarb, trotz der sofort eingeleiteten Hilfe durch Ersthelfer und den Bergwachten Schliersee und München, noch am Unfallort.

Die Unfallaufnahme, sowie die weiteren Ermittlungen zu Unfallursache übernehmen zwei Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe der Grenzpolizeiinspektion Raubling.