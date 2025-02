KEMPTEN. Am späten Samstagabend befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Skoda Octavia den Adenauerring vom Berliner Platz und überschlug sich mit seinem Pkw.

Demnach verlor der Fahrzeugführer kurz nach dem Berliner Platz, in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei schanzte er regelrecht über den dortigen Grünstreifen und touchierte seitlich einen Laternenmast. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Gegenfahrspur auf dem Dach zum Liegen. Der 33-Jährige konnte sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und der Polizei durch Ersthelfer betreut. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn schnell feststellen, da der 33-Jährige einen Atemalkoholwert über dem erlaubten Grenzwert aufwies. Deswegen wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein noch vor Ort beschlagnahmt. Glück hatte der Unfallverursacher dennoch, obwohl er vermutlich nicht angeschnallt war, trug er nach ersten Untersuchungen keine Verletzungen davon. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Fahrbahn musste durch die Feuerwehr Kempten und eine Spezialfirma gesäubert werden. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn des Adenauerrings für etwa eine Stunde einseitig gesperrt. (VPI Kempten)

