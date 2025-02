MEMMINGEN. Am Nachmittag des 22.02.2025 kam es in einer Notunterkunft in Memmingen zu einem Zimmerbrand. Bei Eintreffen der sofort verständigten Feuerwehr war das Zimmer bereits im Vollbrand. Durch die Löscharbeiten konnte eine Ausbreitung der Flammen auf andere Wohnungen verhindert werden. Auf der Flucht vor dem Feuer sprang der Bewohner der betroffenen Wohnung aus dem Fenster im dritten Stock und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein weiterer Hausbewohner erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von circa 50.000€. Die Feuerwehren aus Memmingen und Benningen sowie Rettungsdienst und Notarzt waren mit insgesamt 58 Einsatzkräften im Einsatz. Die Brandursache ist aktuell noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die ersten Ermittlungen am Brandort wurden durch die Polizeiinspektion Memmingen und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der konkreten Brandursache werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen. (KPI Memmingen - KDD)

