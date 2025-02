BUXHEIM / BAB A7. Am Freitagnachmittag, gegen 13:20 Uhr, ereigneten sich auf der A7 in Fahrtrichtung Würzburg zwischen dem Autobahnkreuz Memmingen und der Anschlussstelle Berkheim mehrere Verkehrsunfälle. Die Serie an Unfällen begann mit einem Auffahrunfall auf dem linken Fahrstreifen, bei dem der 29-jährige Fahrer eines Opel einem 46-jährigen Skoda-Fahrer hinten auffuhr. Direkt im Anschluss daran prallte ein 32-jähriger Fahrer eines VW in das Heck eines 41-Jährigen, der mit seinem BMW hinter dem ersten Auffahrunfall zum Stehen gekommen war. Bei diesen beiden Unfällen blieb es bei Blechschäden.

Kurz hinter diesen beiden Unfällen kam es dann zu einem weiteren Unfall, bei dem insgesamt sechs Fahrzeuge beteiligt waren. Der 62-jährige Fahrer eines BMW, der 25-jährige Fahrer eines Mazda und der 40-jährige Fahrer eines Audi A3 bremsten auf dem linken Fahrstreifen aufgrund der vorangegangen Unfälle bis zum Stillstand ab. Der dahinterfahrende 60-jährige Fahrer eines Audi A1 bemerkte dies zu spät und prallte mit voller Wucht in das Heck des vor ihm stehenden Audi A3, wodurch dieser in das Heck des Mazda und dieser wiederum in das Heck des BMW geschoben wurden. Der hinter dem Audi fahrende 31-jährige Toyota-Fahrer erkannte die Gefahr ebenfalls zu spät und fuhr ihm mit hoher Geschwindigkeit ins Heck, wodurch der Audi A1 noch gegen die Mittelschutzplanke geschoben wurde. Dadurch wurde die Beifahrerin im Audi A1 eingeklemmt. Direkt danach daran prallte dann noch der 37-jährige Fahrer eines Mercedes in die Seite des Toyota.

Die beschädigten Fahrzeuge blockierten im Anschluss daran sowohl den linken als auch den mittleren Fahrstreifen. Zur Bergung der Pkw und zur Befreiung der eingeklemmten Person aus dem Fahrzeug wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Hierfür war die Feuerwehr Memmingen mit mehreren Einsatzfahrzeugen an der Unfallstelle. Im Anschluss an die Bergung konnte der Verkehr für weitere zwei Stunden nur über den rechten Fahrstreifen und den Seitenstreifen laufen, da die stark verschmutzte Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei gereinigt werden musste.

Die 60-jährige Beifahrerin des Audi A1 wurde schwer verletzt mit einem der alarmierten Rettungswägen ins Klinikum Memmingen eingeliefert. Drei weitere Personen kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

Bei der Unfallserie entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 85.000 Euro. (APS Memmingen)

