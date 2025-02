A70 / SCHIRRADORF, LKR. KULMBACH. Am Freitagvormittag kam es auf der A70 bei Schirradorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Autofahrer sein Leben verlor.

Der Mann war gegen 10.50 Uhr mit seinem Audi in Richtung Bayreuth unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet. Sein Fahrzeug überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stehen. Für den 60-Jährigen aus Erlangen kam jede Hilfe zu spät – er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Sachschaden an seinem Audi wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Infolge des Unfalls kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei VW-Fahrzeugen. Eine 19-Jährige aus Seelow erlitt dabei leichte Verletzungen. Kräfte des Rettungsdienstes brachten sie zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus.

Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth sperrten die A70 in Fahrtrichtung Bayreuth mit Unterstützung der Feuerwehr. Die Sperrung dauert voraussichtlich noch bis 16.30 Uhr an (Stand: 15.30 Uhr).

Ein Gutachter unterstützte die Polizei bei der Klärung der Unfallursache.

Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.