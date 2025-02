AMBERG/WEIDEN I.D.OPF. Durch eine aufmerksame Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Eschenbach i.d.OPf. gelang es der Kriminalpolizei in Weiden i.d.OPf. womöglich eine Serie von Einbrüchen aufzuklären. Über zehn Personen wurden festgenommen und eine Person sitzt in Untersuchungshaft. Ausschlaggebend war hierbei ein Einbruch in eine Tankstelle in Freihung im Landkreis Amberg-Sulzbach in den frühen Morgenstunden des Donnerstag, den 13. Februar.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Donnerstag, den 13. Februar, gegen 02.50 Uhr zwei männliche Personen beobachten, wie sie offensichtlich nach ihrem Einbruch in eine Tankstelle an der Amberger Straße das Gebäude verließen und mit einem Pkw flüchteten. Die alarmierte Einsatzzentrale der Polizei in Regensburg veranlasste umgehend Fahndungsmaßnahmen, an denen sich alle umliegenden Dienststellen beteiligten. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Eschenbach i.d.OPf. fuhr von Norden her zum Tatort an. Zur wenig frequentierten Tatzeit kam ihnen ein Pkw Audi A6 mit auswärtigem Kennzeichen entgegen. Die Streifenbeamten konnten sich erinnern, dass in vergangenen Nächten, in denen in der nördlichen Oberpfalz immer wieder Objekte mit Zielrichtung Tabakwaren angegangen worden waren, ein Audi A 6 mit eben diesem Kennzeichen gesichtet worden war. Sie teilten ihre Beobachtung sofort den eingesetzten Kollegen mit, die ihre Fahndung in Richtung Eschenbach ausweiteten. Hier konnte letztendlich der besagte Audi vor einem Gebäudekomplex, der aus vier Mietsblöcken besteht, festgestellt werden. Der Pkw war verlassen, aber die Motorhaube noch warm. Von den Insassen, die im Verdacht standen, die Tankstelle in Freihung aufgebrochen zu haben, fehlte zunächst jede Spur. Weitere Polizeikräfte wurden nach und nach herangezogen und der Gebäudekomplex umstellt. Mittlerweile hatte der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei aus Amberg den Tatort in Freihung übernommen und festgestellt, dass Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro fehlten.

Nachdem mit der Staatsanwaltschaft Amberg Kontakt aufgenommen worden war, wurde durch diese ein Durchsuchungsbeschluss beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Amberg für den Gebäudekomplex, der größtenteils noch im Rohbau steht, erwirkt. Mit weiteren Polizeieinheiten wie dem Einsatzzug aus Amberg, mehreren Diensthundeführern mit ihren vierbeinigen Kollegen, weiteren uniformierten Polzisten und Beamten in zivil, wurde am Donnerstagvormittag unter Federführung der Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. begonnen, die Gebäude in Eschenbach i.d.OPf. nach und nach zu durchsuchen. Hierbei konnten 13 Personen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei neun Personen handelte es sich um Männer aus Georgien, die offensichtlich ohne Arbeitserlaubnis auf der Baustelle beschäftigt waren. Diese wurden nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen.

Vier weitere Männer stehen im Verdacht insgesamt 20 Einbrüche, unter anderem auch den in Freihung begangen zu haben. Sie wurden zur Polizeiinspektion Eschenbach i.d.OPf. bzw. zur Kriminalpolizeiinspektion nach Weiden i.d.OPf. gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und vernommen. Nach Rücksprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft in Weiden i.d.OPf. wurde ein 35-jähriger Tatverdächtiger dem Ermittlungsrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Seine drei Komplizen wurden gegen Auflagen entlassen.

Der Audi und ein weiterer Pkw Mercedes, die von den Einbrechern benutzt worden sein dürften, wurden sichergestellt und zur Spurensicherung nach Amberg und Weiden i.d.OPf. abgeschleppt. Bei der Absuche des Gebäudekomplexes konnten zwischen Müllcontainern versteckt mehrere Säcke mit Diebesgut (Zigaretten und Münzgeld) aufgefunden werden. Die Beute wurde sichergestellt und von Kripo-Beamten aus Amberg zur Dienststelle mitgenommen. Durch das professionelle Zusammenspiel der Beamten aus verschiedenen polizeilichen Sparten und mehrerer Dienststellen gelang es der Oberpfälzer Polizei einen entscheidenden Schlag gegen eine Einbrecherbande zu vollziehen. Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der gesicherten Spuren dauert noch an.