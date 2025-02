STRAUBING. Am Donnerstagnachmittag (20.02.2025) gegen 14.20 Uhr kam am Allachbach in Straubing zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Gegen 14.20 Uhr wurde die Polizei über ein Gerangel zwischen mehreren Personen in der Nähe des Fliederwegs am Allachbach informiert. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es wohl zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der, den bisherigen Ermittlungen zufolge, niemand verletzt wurde. Die genauen Umstände und der Tatablauf sind Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat diese unter anderem aufgrund des Anfangsverdachts eines Raubdeliktes übernommen.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei bittet Personen, die Hinweise zu den beteiligten Personen oder zum Tatablauf geben können, sich unter der 09421/868-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere sucht die Polizei Zeugen, die sich am Donnertstag (20.02.2025) zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr am Allachbach in der Nähe des Fliederwegs befanden und möglicherweise die Auseinandersetzung beobachtet haben.

Veröffentlicht: 21.02.2025, 13.20 Uhr