0330 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Kriegshaber – Am gestrigen Donnerstag (20.02.2025), zwischen 05.45 Uhr und 16.00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Opel Corsa in der Alfred-Nobel-Straße an. Der Fahrer flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

0331 – Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Oberhausen – Am gestrigen Donnerstag (20.02.2025) war ein 24-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in der Ulmer Straße unterwegs.

Gegen 12.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 24-Jährigen. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 24-Jährigen und stellten die Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 24-Jährigen.

0332 – Autofahrer alkoholisiert unterwegs

Pfersee - Am heutigen Freitag (21.02.2025) war ein 49-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Sigmundstraße unterwegs.

Gegen 02.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 49-Jährigen. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 49-Jährigen und stellten seinen Führerschein sicher. Zudem musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 49-Jährigen.

0333 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Oberhausen - Am gestrigen Donnerstag (20.02.2025) ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Donauwörther Straße Höhe Augustastraße. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 17.25 Uhr überquerten zwei Fußgänger die Donauwörther Straße auf Höhe der Augustastraße. Ein 54-jähriger Autofahrer musste daraufhin stark abbremsen. Eine 25-jährige Autofahrerin und ein 27-jähriger Autofahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren auf das Auto des 54-Jährigen. Der 54-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Die beiden Fußgänger entfernten sich, ohne sich um den Schaden und den Verletzten zu kümmern.

Die beiden Fußgänger waren beide ca. 175 cm groß, hatten blonde Haare und waren dunkel gekleidet.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen die beiden Fußgänger. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0334 – Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Innenstadt - Am gestrigen Donnerstag (20.02.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in der Frauentorstraße.

Gegen 15.30 Uhr gerieten mehrere Jugendliche in einen zunächst verbalen Streit. Im weiteren Verlauf schlugen drei Jugendliche im Alter von 16 bzw. 17 Jahren auf zwei Jugendliche im Alter von 15 bzw. 16 Jahren ein. Die Täter flüchteten anschließend, konnten jedoch von der Polizei ermittelt werden. Der 15-Jährige und der 16-Jährige wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen die zwei 17-Jährigen und den 16-Jährigen.