SEUKENDORF. (185) Am Donnertagabend (20.02.2025) war auf der B8 zwischen Langenzenn und Fürth ein Falschfahrer unterwegs. Der 82-Jährige konnte schließlich von der Polizei gestoppt werden. Die Beamten suchen mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer.



Der Mann fuhr gegen 20:25 Uhr mutmaßlich an der Anschlussstelle Langenzenn West aus bislang ungeklärter Ursache auf der falschen Fahrbahnseite (Richtungsfahrbahn Neustadt an der Aisch) in Richtung Fürth auf die B8 auf. Nachdem mehrere Verkehrsteilnehmer über den Notruf bei der Polizei den Falschfahrer meldeten, konnten Beamte der Polizeiinspektion Fürth das Fahrzeug schließlich auf Höhe Fürth Dambach anhalten. In der Zischenzeit kam es zu mindestens einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Hierbei wurden glücklicherweise lediglich die Außenspiegel beider Pkw beschädigt.

Die Verkehrspolizei Fürth hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten Verkehrsteilnehmer, die durch den Falschfahrer gefährdet wurden indem sie zum Beispiel ausweichen mussten, sich unter der Telefonnummer 0911 9739970 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl