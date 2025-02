294. Größerer Polizeieinsatz aufgrund einer Bedrohungssituation – Ramersdorf-Perlach

Am Freitag, 21.02.2025, gegen 02:30 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass ein 39-Jähriger mit einem Messer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Ramersdorf herumläuft. Er wirkte auf den Anrufer psychisch auffällig. Zwei Personen hatten sich bereits in einem Zimmer eingeschlossen und die Rettungsleitstelle 112 verständigt. Mehrere Polizeistreifen begaben sich daraufhin zum Einsatzort.

Im weiteren Verlauf konnte der 39-Jährige im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses angetroffen werden. Hier hielt er in bedrohlicher Weise ein Küchenwerkzeug in der Hand. Der 39-Jährige wurde festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Weder die Personen in der Wohnung noch die eingesetzten Beamten wurden bei dem Vorfall verletzt.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

295. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Bogenhausen

Am Donnerstag, 20.02.2025, gegen 13:30 Uhr, erhielt eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München einen Anruf eines bislang unbekannten Täters, der sich ihr gegenüber als Arzt ausgab. Er teilte mit, dass sich ein Familienangehöriger der über 80-Jährigen im Krankenhaus befindet und dringend ein Medikament aus der Schweiz benötigen würde. Um das Medikament bereitstellen zu können, müsse sie mehrere tausend Euro zahlen.

Im weiteren Verlauf suchte ein weiterer bislang unbekannter Täter die Wohnörtlichkeit der über 80-Jährigen auf. Er stellte sich als Mitarbeiter einer Bank vor und nahm unter anderem Bargeld im Gesamtwert eines fünfstelligen Betrages für die Zahlung des Medikamentes an sich. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Der Betrug wurde erkannt, als die Seniorin direkt danach den tatsächlichen Familienangehörigen anrief. Unverzüglich wurde über den Notruf die Polizei verständigt. Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachten keine neuen Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 50 Jahre alt, 180 cm groß, athletische Figur

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ignaz-Günther-Straße und Zimmermannweg (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

296. Diebstahl eines Zigarettenautomaten; Festnahme eines Tatverdächtigen – Thalkirchen

Am Sonntag, 16.02.2025, gegen 23:00 Uhr, fielen zivilen Polizeibeamten vier männliche Personen auf, welche um einen verschlossenen Kiosk standen. Kurz darauf gingen die Personen zu einem auf einem nahen Parkplatz abgestellten Pkw.

Kurze Zeit später vernahmen die Beamten laute Schlaggeräusche aus Richtung des Parkplatzes. Die Beamten entschlossen sich, den Pkw und seine Insassen einer Kontrolle zu unterziehen.

In dem Pkw konnte lediglich noch eine Person, ein 20-Jähriger mit rumänischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland angetroffen werden. Die anderen Personen waren nicht mehr am bzw. im Fahrzeug.

Bei der Kontrolle des Fahrzeuges wurde im Kofferraum ein Zigarettenautomat entdeckt, der offensichtlich gestohlen war.

Der 20-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort und einer Anzeigenerstattung wegen der Tat, wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Am Montag, 17.02.2025, wurde gegen den 20-Jährigen Haftbefehl erlassen.

Fahndungsmaßnahmen nach den möglichen weiteren Tätern wurden aufgenommen und erbrachten keine weiteren Hinweise.

Das Kommissariat 51 hat die weiteren Ermittlungen zu dem Fall und den weiteren möglichen Tätern übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Benediktbeuerer Straße, Zentralländstraße und Floßlände (Thalkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 51, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

297. Mehrere Taschendiebstähle; ein Tatverdächtiger festgenommen – Neuhausen und Au/Haidhausen

Bereits seit Montag, 17.02.2025, kam es zu einer auffälligen Häufung an angezeigten Taschendiebstählen im Bereich des Rotkreuzplatzes. Daher wurden die dortigen Fahndungsmaßnahmen der Münchner Polizei verstärkt.

Am Mittwoch, 19.02.2025, wurden innerhalb kürzester Zeit erneut fünf Taschendiebstähle im Bereich des Rotkreuzplatzes zur Anzeige gebracht.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten in einem Fall Videoaufzeichnungen der Tat gesichert werden. Darauf ist zu erkennen, wie ein bis zu diesem Zeitpunkt unbekannter Täter die Geldbörse einer Frau am Rotkreuzplatz aus ihrer getragenen Handtasche entwendete.

Im Rahmen der Videosicherung konnten weitere durch den gleichen Täter begangenen Taschendiebstähle erkannt werden, die der Polizei bis dahin noch nicht zur Anzeige gebracht wurden. Insgesamt zeigt die Auswertung der Videoaufzeichnungen, dass der Täter am Montag, 17.02.2025 und am Mittwoch, 19.02.2025 mindestens einen versuchten und sechs vollendete Taschendiebstähle begangen hatte. Es konnten sowohl Taten am U-Bahnhof Rotkreuzplatz, als auch am U-Bahnhof Kolumbusplatz nachvollzogen werden.

Dank der gesicherten Videoaufzeichnungen auf denen der Täter gut zu erkennen ist, konnte er letztendlich am Donnerstag, 20.02.2025, gegen 11:00 Uhr, im Bereich des U-Bahnhofes Kolumbusplatz durch Beamte der Taschendiebfahndung wiedererkannt werden.

Der Täter positionierte sich erneut hinter einer Frau, öffnete ihren Rucksack und griff hinein. Nach dem sich im Rucksack keine Wertgegenstände befanden, ließ er von ihr ab.

Anschließend wurde der Tatverdächtige durch die Taschendiebfahnder festgenommen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 28-Jährigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und einer Anzeigenerstattung wurde der 28-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt, wo er einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt wird.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Rotkreuzplatz und Kolumbusplatz (Neuhausen und Au/Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, insbesondere weitere Geschädigte, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.