Neu-Ulm. Ein Mann rammte beim Ausparken mehrere Fahrzeuge, durchbrach eine Mauer und kam in einer Garage zum Stehen. Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus.

Ein 89-jähriger Autofahrer verursachte am Donnerstag gegen 18:40 Uhr im Stadtteil Ludwigsfeld eine Reihe von Unfällen mit erheblichem Sachschaden. Der Autofahrer wollte mit seinem Pkw im Falkenweg rückwärts ausparken, stieß zunächst mit dem hinter ihm parkenden Fahrzeug zusammen und schob dieses auf ein weiteres dort parkendes Fahrzeug. Eines der beiden Fahrzeuge wurde zusätzlich über den Bordstein in eine Hecke eines angrenzenden Grundstücks geschoben.

Danach fuhr er vorwärts aus der Parklücke, kollidierte wenige hundert Meter später mit einer Grundstücksmauer im Falkenweg und prallte offenbar ungebremst in eine geschlossene Garage. Dabei beschädigte er die Garage selbst, eine weitere daneben befindliche Garage, das in der Garage abgestellte Auto sowie zwei Fahrräder. In der Garage verkeilte sich das Auto des Pkw-Fahrers und blieb stecken, womit seine Fahrt schließlich beendet war.

Dort konnte der Autofahrer durch die alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neu-Ulm leicht verletzt angetroffen werden. Die Schadensbilanz der Unfallfahrt: Vier beschädigte Pkw, zwei beschädigte Garagen, die nun einsturzgefährdet sind, zwei beschädigte Grundstücksmauern sowie zwei beschädigte Fahrräder.

Zur Sicherung der Garagen und Bergung des Pkw mussten sowohl die Feuerwehr als auch das THW hinzugezogen werden. Mit Ausnahme des leicht verletzten Unfallfahrers wurden keine weiteren Personen verletzt. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Ursache der Unfälle wird derzeit mit möglichen gesundheitlichen Einschränkungen des 89-jährigen Autofahrers in Verbindung gebracht. Gegen ihn wurden ein Strafverfahren sowie führerscheinrechtliche Maßnahmen eingeleitet. (PI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).