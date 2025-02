NÜRNBERG. (185) Am Donnerstagmorgen (20.02.2025) kam es im Nürnberger Süden zum Streit zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw-Fahrer. Im Zuge dessen fuhr der Fahrer des Pkw über das Rad seines Kontrahenten, wobei sich dieser verletzte. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen.



Gegen 09:15 Uhr fuhr der Radfahrer (30) auf dem Fahrradstreifen die Gibitzenhofstraße in stadtauswärtiger Richtung. Hierbei überholte ihn der Fahrer eines weißen BMW M 4, welcher in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Nachdem der Pkw nach Meinung des Radfahrers ohne ausreichenden Abstand an ihm vorbei gefahren war, machte dieser auf sich aufmerksam, indem er „Hey“ in Richtung des Pkw-Fahrers rief.

An der nächsten Ampel (Pfälzerstraße) musste sowohl der Radfahrer als auch der Pkw anhalten. Der Fahrer des Pkw stieg aus seinem BMW aus und baute sich bedrohlich vor seinem Gegenüber auf. Die ebenfalls ausgestiegene Beifahrerin versuchte ihn zu beruhigen. Im weiteren Verlauf riss der Pkw-Fahrer dem Fahrradfahrer dessen Handy aus der Hand und schmiss es auf die Straße. Das Telefon wurde hierdurch beschädigt.

Dann stieg der Fahrer wieder in sein Fahrzeug ein um wegzufahren. Dies wollte der 30-Jährige verhindern und stellte sich mit seinem Rad vor den BMW. Der Beschuldigte fuhr dennoch los, überfuhr das Fahrrad, woraufhin der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte.

Der Pkw-Fahrer flüchtete zunächst in Richtung der Pfälzerstraße und erschien dann wenig später bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost um Anzeige wegen Beleidigung gegen den Radfahrer zu erstatten.

Der 30-Jährige war dem jedoch zuvor gekommen, sodass die Beamten bereits im Bilde waren und auch bereits Kontakt zur Staatsanwaltschaft aufgenommen hatten. Diese ordnete die Sicherstellung des Führerscheins des 24-Jährigen, sowie eine erkennungsdienstliche Behandlung an.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den Fahrer des BMW ein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel