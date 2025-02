ROSENHEIM. In der Nacht auf Donnerstag (13. Februar 2025) beschädigte ein bislang unbekannter Täter das Geschäftsgebäude eines AfD-Bürgerbüros in Rosenheim mittels einer Spraydose. Die Tathandlung wurde durch eine Videoüberwachung festgehalten. Der entstandene Sachschaden wird im unteren dreistelligen Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen und bittet hierbei auch um Zeugenhinweise.

Die ersten Maßnahmen vor Ort trafen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Rosenheim. Inzwischen hat, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, der kriminalpolizeiliche Staatsschutz Rosenheim die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zur Aufklärung des Sachverhalts bitten die kriminalpolizeilichen Ermittler auch die Bevölkerung um Hinweise unter der Telefonnummer 08031 / 200-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.