WÜRZBURG / SANDERAU. Am späten Donnerstagabend hat ein Fahrzeug einen 28-jährigen Fußgänger auf einem Parkplatz erfasst. Der 28-jährige Mann ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen übernommen und bittet auch um Zeugenhinweise.

Am Donnerstagabend, gegen 22.00 Uhr, gingen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken, Mitteilungen über einen Verkehrsunfall auf dem Mainparkplatz unterhalb des Ludwigkais, etwa auf Höhe der Lessingstraße ein. Demnach habe ein Pkw dort einen Fußgänger erfasst. Polizei und Rettungsdienst waren schnell vor Ort und leisteten eine erste Notversorgung. Der Rettungsdienst brachte den 28-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort erlag der Mann noch in der Nacht seinen schweren Verletzungen.

Die Würzburger Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren der dunkle Audi und der Fußgänger im Bereich der Parkplätze am Main jeweils stadtauswärts unterwegs. Hier erfasste der 21-jährige Autofahrer, aus noch unklarer Ursache den Fußgänger. Die Unfallstelle war in der Folge für mehrere Stunden gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde auch eine Sachverständige zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen.

Die Polizei bittet zu den weiteren Ermittlungen auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer war zur besagten Uhrzeit in dem Bereich unterwegs und kann sachdienliche Hinweise geben?

Wer konnte den Zusammenstoß mit dem Fußgänger beobachten?

Wer ist bereits vor dem Zusammenstoß auf Fußgänger oder einen dunklen Audi in dem Bereich aufmerksam geworden?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.