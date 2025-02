NÜRNBERG. (183) Am Am Donnerstagabend (20.02.2025) ereignete sich ein Brad in einer Dachgeschosswohnung im Nürnberger Stadtteil Schweinau. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen.



Kurz nach 19:30 Uhr brach aus noch nicht geklärter Ursache ein Brand in einer Dachgeschosswohnung (5. Obergeschoss) eines Mehrfamilienhauses in der Manuelastraße aus. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Anwesen selbstständig verlassen.

Den alarmierten Einsatzkräften der Nürnberger Berufsfeuerwehr gelang es das Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnungen zu verhindern und das Feuer geen 20:10 Uhr komplett zu löschen. Für die Dauer der Löschmaßnahmen musste die Manuelastraße sowie angrenzende Straßen für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

Durch das Brandgeschehen erlitten drei Personen leichte Verletzungen, welche vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden konnten. Eine Frau musste aufgrund eines psychischen Ausnahmezustands in ein Krankenhaus gefahren werden. Weitere Personen kamen bislang nicht zu Schaden.

Die Brandwohnung ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Die Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens werden durch das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei fortgeführt.

Erstellt durch: Michael Petzold