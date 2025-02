0322 – Festnahme nach Ladendiebstahl

Innenstadt – Am Dienstag (18.02.2025) entwendeten ein 36-Jähriger und ein 41-Jähriger mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Stettenstraße.

Gegen 18.50 Uhr fielen einer Mitarbeiterin die beiden Männer im Supermarkt auf, da diesen zuvor der Zutritt untersagt wurde. Die Polizei wurde alarmiert. Bei der Anzeigenaufnahme fanden Polizeibeamte mehrere Gegenstände in den Taschen der Männer, die diese nicht bezahlt hatten. Bei der Durchsuchung des 41-Jährigen fanden die Beamten zudem eine Schlagwaffe und stellten diese sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl mit Waffen gegen die beiden Männer.

0323 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Lechhausen – In der Zeit von Dienstag (18.02.2025), 12.50 Uhr, bis Mittwoch (19.02.2025), 12.30 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silbernen Opel Astra in der Yorckstraße an. Der Fahrer flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0324 – Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Lechhausen – Am heutigen Donnerstag (20.02.2025) war ein 48-jähriger Autofahrer alkoholisiert auf der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 00.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 48-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bestätigte den Wert. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 48-Jährigen.

0325 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Bärenkeller – Am gestrigen Mittwoch (19.02.2025) kam es zu einem Diebstahl im Amselweg.

Gegen 18.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Solarmodul. Das Solarmodul war am Fenstersims einer Erdgeschosswohnung angebracht. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0326 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Innenstadt – Am Sonntag (16.02.2025), zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grünen VW Passat in der Langenmantelstraße an. Der Fahrer flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.