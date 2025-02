KOHLBÜHL. LKR. TIRSCHENREUTH. Ein vor der Garage geparkter Mercedes wurde in der Nacht auf den 15. Februar lautlos gestohlen. Die ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. geht von einem Keyless-Go Diebstahl aus. Da derzeit eine Nutzung von Drohnen im Vorfeld der Tat vermutet wird, geht der Zeugenaufruf über den üblichen Personenkreis hinaus.

Ein Besitzer eines hochwertigen Pkws stellte am Samstagmorgen, den 15. Februar, eine leere Einfahrt vor seiner Garage fest. Noch am Vorabend parkte er dort seinen Mercedes, E-Klasse und versperrte das Fahrzeug. Da bei dem Fahrzeug eine kontaktlose Möglichkeit des Zugangs und des Startens verbaut ist, wird von einem Keyless-Go Diebstahl ausgegangen. Dabei verstärken Diebe das Signal der Funkschlüssel und können so das Fahrzeug ohne es zu beschädigen starten. In diesem Tatzusammenhang können Drohnenflüge im Tatortbereich und ein Kennzeichendiebstahl stehen, bei dem im Raum Kemnath zwei Pkw-Kennzeichen, allerdings aus dem Zulassungsbereich Schwandorf (SAD), von einem dort geparkten VW-Polo gestohlen wurden.

Die nun ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. bitten Personen,

denen am Abend des 14. Februar oder in der anschließenden Nacht verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich Kohlbühl und Thumsenreuth aufgefallen sind

oder

diejenigen denen vor dem Tatzeitraum Drohnenüberflüge/-piloten im Bereich Kohlbühl und Drahthammer aufgefallen sind

sich unter der 0961/401-2222 zu melden.

Für Nutzer von Fahrzeugen mit kontaktlosem Zugang rät die Polizei: