289. Verkehrsunfall; eine Person verletzt – Ramersdorf

Am Mittwoch, 19.02.2025, gegen 12:30 Uhr, befand sich eine 83-Jährige mit Wohnsitz in München als Fahrgast in einem Linienbus und wollte an der Haltestelle „Kafkastraße“ aussteigen. Beim Schließen der Bustüren befand sich die 83-Jährige noch im Ausstiegsbereich und stürzte dabei auf den Gehweg.

Sie wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

290. Staatsschutzrelevantes Delikt – Trudering

Im Außenbereich einer Betreuungseinrichtung für Kinder in Trudering wurde durch bislang unbekannte Täter an eine Wand ein verbotenes Symbol aus dem Nationalsozialismus angebracht. Nach der Feststellung erfolgte die Mitteilung hierüber an die Polizei durch einen Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt der Tatzeitraum von Montag, 03.02.2025, 12:00 Uhr, bis Montag, 17.02.2025, 08:00 Uhr.

Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 44 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Erika-Cremer-Straße und Platz der Menschenrechte (Trudering) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4 Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

291. Staatsschutzrelevantes Delikt – Aubing

An einer Spielplatzhütte in Aubing (Abenteuerspielplatz Mainaustraße) wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein verbotenes Symbol aus dem Nationalsozialismus angebracht. Die Feststellung und Mitteilung an die Polizei erfolgte durch einen Passanten.

Nach ersten Erkenntnissen liegt der Tatzeitraum von Freitag, 14.02.2025, 08:00 Uhr, bis Sonntag, 16.02.2025, 09:00 Uhr.

Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 44 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sipplinger Straße und Mainaustraße (Aubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4 Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

292. Kellerbrand – Ramersdorf

Am Mittwoch, 19.02.2025, gegen 16:15 Uhr, wurde die Münchner Polizei von der Leitstelle der Feuerwehr über einen Brand in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses informiert.

Eine Anwohnerin bemerkte eine Rauchentwicklung im Anwesen und alarmierte die Feuerwehr.

Sofort fuhren Einsatzkräfte der Münchner Polizei zur Brandörtlichkeit und führten Absperrmaßnahmen um den Einsatzbereich durch.

Die eintreffende Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es wurden keine Personen verletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Die Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei (Kommissariat 13) haben die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

293. Terminhinweis: Pressekonferenz zum Thema Sicherheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfallbilanz 2024

Am Donnerstag, 27.02.2025, um 11:30 Uhr, wird im Medienzentrum des Polizeipräsidiums München, Eingang Augustinerstraße, die diesjährige Pressekonferenz zur Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2024 stattfinden.

Hierbei werden Polizeivizepräsident Christian Huber und Leitender Polizeidirektor Thomas Madl, Leiter der Abteilung für Polizeiliche Verkehrsaufgaben, die verkehrspolizeilichen Schwerpunkte des vergangenen Jahres vorstellen und einen Ausblick auf das laufende Jahr geben.

Medienvertreter sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen. Es wird um vorherige Anmeldung per E-Mail gebeten.