NÜRNBERG. (182) Am Mittwochabend (19.02.2025) ereignete sich ein handfester Streit zweier Männer in der Nürnberger Südstadt. Ein Mann schoss hierbei mit einer Schreckschußpistole.



Gegen 18:30 Uhr gerieten in der Pillenreuther Straße zwei Männer im Alter von 25 und 46 Jahren in Streit. Die Streitigkeit entwickelte sich zu einer handfesten Auseinandersetzung in deren Verlauf die Männer mit Fäusten aufeinander einschlugen. Weiterhin zog der 46-Jährige eine Schreckschußpistole und gab hiermit einen Schuß ab, bevor er flüchtete.

Aufgrund der Schußabgabe wurden eine Vielzahl von Streifenbesatzungen, unter anderem Beamte des Unterstützungskokmmandos (USK) alarmiert, welche beide Männer vor Ort antrafen. Die Männer wiesen hierbei leichte Verletzungen auf, welche der vorangegangenen Auseinandersetzung zuzuordnen waren.

Die Beamten stellten die Schreckschußpistole sicher. Gegen die beiden Männer wird nun wegen verschiedener Beleidungs-, Bedrohungs- und Körperverletzungsdelikte ermittelt. Zudem muss sich der 46-Jährige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten, da er nicht im Besitz eines kleinen Waffenscheins ist.



Erstellt durch: Michael Petzold