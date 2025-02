ROSENHEIM. Ein oder mehrere bislang unbekannte(r) Einbrecher entwendeten in der Nacht auf Donnerstag, 20. Februar 2025, aus den Geschäftsräumen eines Freizeitbetriebs in Rosenheim einige hochwertige Fahrräder. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm die Ermittlungen in dieser Sache und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstagmorgen (20. Februar 2025) bemerkte ein Mitarbeiter den Einbruch in ein Einzelhandelsgeschäft für Freizeitartikel im Rosenheimer Ortsteil Schwaig. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte(r) Täter gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum des Geschäftsanwesens. Im Zuge der Tat entwendeten der bzw. die Einbrecher mehrere E-Bikes im Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags.

Das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, die Ermittlungen in dieser Sache. Hierbei werden auch Tatzusammenhänge ähnlich gelagerter Fälle aus jüngster Vergangenheit (Landkreise Altötting, Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen) geprüft.

Die Ermittler erhoffen sich aber auch sachdienliche Hinweise möglicher Zeugen und wenden sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat insbesondere in der Zeit zwischen Mittwoch, 19. Februar 2025, 19.30 Uhr und Donnerstag, 20. Februar 2025, 6.30 Uhr im Bereich der Dr. Steinbeißer-Straße in Rosenheim (nahe Schwaiger Kreisverkehr) verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem sind in dem besagten Nahbereich größere Fahrzeuge aufgefallen, welche für einen möglichen Abtransport der entwendeten Fahrräder benutzt wurden?

Wem sind, möglicherweise auch schon in den Tagen vor dem Einbruch, in der Umgebung verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/2000 oder an jede andere Polizeidienststelle.