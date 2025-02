ZIRNDORF. (180) Am Mittwochabend (19.02.2025) brachen zwei bislang unbekannte Personen in ein Wohnanwesen in Zirndorf ein. Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Die Bewohnerin eines Anwesens in der Friedenstraße kam gegen 19:35 Uhr nach Hause und hörte verdächtige Geräusche aus einem Zimmer im Erdgeschoss. Daraufhin zog sie sich zurück und verständigte den Polizeinotruf. Kurz darauf flüchteten zwei männliche Personen aus dem Haus und entfernten sich in Richtung Banderbacher Straße.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, in die neben Beamten der Polizeiinspektion Zirndorf auch mehrere Streifen benachbarter Dienststellen sowie ein Hubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei eingebunden waren, führten nicht zur Ergreifung der beiden Flüchtigen. Von diesen liegt folgende Beschreibung vor:

Person 1:

männlich, etwa 20 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlank, dunkle Bekleidung

Person 2:

männlich, etwa 20 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, dunkle Bekleidung, Kapuze über dem Kopf

Die Kriminalpolizei Fürth traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte unter anderem eine Spurensicherung am Tatort durch. Ersten Ermittlungen zufolge hatten sich die Einbrecher mutmaßlich über die Terrassentür gewaltsam Zugang zu dem Anwesen verschafft und hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro verursacht. Zudem hatten sie Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro bereitgelegt.

Das für Eigentumskriminalität zuständige Fachkommissariat übernahm die weitere Sachbearbeitung. Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind oder die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zur Flucht der mutmaßlichen Einbrecher geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.



