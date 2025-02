IGGENSBACH, LKR. PASSAU. Kleintransporter liegt quer über beide Fahrspuren – keiner verletzt

Ein 61-jähriger rumänischer Fahrer eines Kleintransporters war am frühen Donnerstagmorgen auf der BAB A3 in Fahrtrichtung Deggendorf unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Garham und Iggensbach wechselte dieser von der rechten auf die linke Fahrspur und übersah dabei offensichtlich den nachfolgenden Pkw eines 54-jährigen Autofahrers aus dem Stadtgebiet Vilshofen. Der Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Kleintransporter auf, wodurch dieser ins Schlingern geriet, umkippte und derzeit beide Fahrspuren blockiert.

Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Zur Bergung des voll beladenen Transporters wurde ein Abschleppdienst mit Kran angefordert. Die A3 wird vermutlich für mehrere Stunden komplett für den Verkehr gesperrt bleiben. Eine Ausleitung an der Anschlussstelle Garham ist eingerichtet. Alle Fahrzeuge zwischen der Anschlussstelle Garham und der Unfallörtlichkeit werden derzeit am Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Es wird gebeten, rechtzeitig von der Autobahn abzufahren und den Bereich großräumig zu umfahren. Aktuell staut sich der Verkehr bis zur Anschlussstelle Aicha vorm Wald zurück.

Sobald der Transporter geborgen und die A3 in Fahrtrichtung Regensburg wieder für den Verkehr frei gegeben ist, wird unverzüglich nachberichtet.

Veröffentlicht: 20.02.2025, 07.49 Uhr