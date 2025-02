0313 – Mann nach Randalen in Gewahrsam

------------------------ In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft -------------------------

Innenstadt – Am Montag (17.02.2025) leistete ein 25-Jähriger Widerstand gegen Polizeibeamte in der Pilgerhausstraße. Der Mann befindet sich nun in Haft.

Gegen 21.45 Uhr randalierte der 25-Jährige zunächst in einem Geschäft, weshalb die Polizei verständigt wurde. Bei der Kontrolle durch die Einsatzkräfte weigerte der 25-Jährige sich zunächst eine Bierflasche aus der Hand zu legen. Anschließend leistete der 25-Jährige massiv Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Der 25-Jährige ließ sich weiter nicht beruhigen verhielt sich äußerst aggressiv. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 25-Jährige am heutigen Dienstag (18.02.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 25-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte

0314 – Brand einer Lagerhalle

Königsbrunn - Am gestrigen Dienstag (18.02.2025) kam es zu einem Brand einer Lagerhalle in der Guldenstraße. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 17.45 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Bei Eintreffen stand die Halle bereits in Brand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern noch an. Ersten Schätzungen zufolge entstand mindestens ein Sachschaden von rund 700.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

0315 – Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (18.02.2025), kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer. Der Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 07.20 Uhr fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Fahrrad die Radetzkystraße stadtauswärts. Zeitgleich fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Opel die Schleiermacherstraße stadteinwärts. An der Kreuzung Radetzkystraße Ecke Schleiermacherstraße kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 350 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun u.a. wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

0316 – Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (18.02.2025) war ein 44-jähriger Autofahrer alkoholisiert auf der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 44-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bestätigte den Wert. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 44-Jährigen.

0317 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Lechhausen – In der Zeit von Montag (17.02.2025), 21.00 Uhr, bis Dienstag (18.02.2025), 11.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Reifen eines weißen BMW Mini in der Schleiermacherstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen möchten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 melden.

0318 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Innenstadt – In der Zeit von Montag (17.02.2025), 14.00 Uhr, bis Dienstag (18.02.2025), 13.00 Uhr, verschaffte sich ein 55-Jähriger Zugang zu einer Bar in der Ulmer Straße.

Der 38-jährige Inhaber der Bar fand den 55-Jährigen am Dienstag (18.02.2025), gegen 14.00 Uhr, stark betrunken in seiner Bar. Der 55-Jährige beschädigte zuvor offenbar eine Glasvitrine und trank Alkohol in der Bar. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen zweistelligen Bereich und ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch gegen den 55-Jährigen.

0319 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Pfersee – Am gestrigen Dienstag (18.02.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Pröllstraße.

In der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 13.45 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen ein Firmenschild. Der Unbekannte flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

0320 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (18.02.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Königsplatz.

Gegen 17.00 Uhr stellten Polizeibeamte über die Videoüberwachung am Königsplatz fest, dass sich ein 33-Jähriger und ein 39-Jähriger schlugen. Polizeibeamten trennten die beiden schließlich. Bei der Anzeigenaufnahme beleidigte der 39-Jährige einen der Polizeibeamten.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen den 33-Jährigen und den 39-Jährigen.

0321 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (18.02.2025) entwendeten zwei 15-Jährige Bargeld aus einem Zigarettenautomaten.

Gegen 20.30 Uhr beobachteten Polizeibeamte, wie die zwei 15-Jährigen das Geld aus einem Zigarettenautomaten entwendeten. Die Polizeibeamten nahmen die Jugendlichen daraufhin mit zur Dienststelle, wo sie von den Eltern abgeholt wurden. Das Geld im niedrigen zweistelligen Bereich wurde sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schwerem Fall des Diebstahls gegen die beiden 15-Jährigen.