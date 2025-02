LANDKREIS FÜRSTENFELDBRUCK. OLCHING. Ein unbekannter Räuber überfiel am gestrigen Abend ein Wettbüro an der Hauptstraße. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 21.40 Uhr betrat der Unbekannte das Gebäude des Sportwettenanbieters und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Der alleine anwesende Mitarbeiter händigte daraufhin einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag aus. Der Täter flüchtete daraufhin zu Fuß. Verletzt wurde niemand.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief ohne Ergebnis.

Die Kriminalpolizei hat noch am Abend die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden. Von besonderem Interesse sind hierbei auch Hinweise zu einem dunklen Geländewagen (SUV), der kurz nach der Tat mit hoher Geschwindigkeit von der Parkfläche an der Nöscherstraße in Richtung Emmering davonfuhr.