INGOLSTADT. Bislang unbekannte Täter nutzten am gestrigen späten Nachmittag die kurze Abwesenheit eines Rentners im Winkelweg und brachen in dessen Einfamilienhaus ein. Unbemerkt durchsuchten sie in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 19:20 Uhr das dreistöckige Wohnhaus des 75-Jährigen nach Diebesgut. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro und erbeuteten etwa 200 Euro Bargeld.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.