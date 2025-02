SCHWABEN SÜD/WEST. Eine Erinnerung zur anstehenden Pressekonferenz: Am Donnerstag, den 20.02.2025, veröffentlicht das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West im Rahmen einer Pressekonferenz die regionale Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2024. Medienschaffende sind herzlich dazu eingeladen!

Polizeivizepräsident Dr. Dominikus Stadler wird besonders die Elektromobilität in den Fokus stellen. Die Fortbewegungsmittel Pedelec und E-Scooter gewinnen immer mehr an Zuwachs und spielen auch in der Verkehrsunfallstatistik eine entsprechende Rolle.

Sie sind herzlich eingeladen, an der Pressekonferenz teilzunehmen. Es besteht auch die Möglichkeit für Filmaufnahmen und O-Töne.

Die Einladung finden Sie hier: Die Bayerische Polizei - Das betrifft Sie alle | Die Teilnahme am Straßenverkehr

Bitte melden Sie sich zur Teilnahme per Mail an: pp-sws.presse@polizei.bayern.de. Danke!

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013.