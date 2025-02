FÜRTH. (178) In der Nacht auf Dienstag (18.02.2025) brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Fürther Stadtteil Stadeln ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.



Der Einbrecher drang in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 07:30 Uhr über die Terrassentür in das Haus in der Spitzwiesenstraße ein. Aus dem Haus entwendete der Unbekannte anschließend Schmuck, Bargeld und andere Wertgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro. An der Terrassentür entstand zudem ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im Bereich der Spitzwiesenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Konrad / mc