BAD WINDSHEIM. (176) Am Dienstagabend (18.02.2025) ereignete sich ein Brand eines Wohnhauses in Trautskirchen (Lkrs. Neustadt an der Aisch – Bad Windsheim). Eine Frau erlitt leichte Verletzungen.



Gegen 20:30 Uhr brach aus noch nicht geklärter Ursache Feuer in einem Wohnhaus in Hohenroth aus. Die Bewohner verständigten die Feuerwehr und versuchten den Brand bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte selbst zu löschen. Hierbei erlitt eine 61-jährige Frau eine leichte Rauchgasintoxikation.

Den alarmierten Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren gelang es letztendlich den Brand zu löschen. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Das Gebäude ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergaben sich bislang nicht.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc