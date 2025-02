ROSENHEIM. Im Zeitraum von Sonntag auf Montag, 17. Februar 2025, brach ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in Rosenheim ein und entwendete Schmuck und Bargeld. Bei ihren Ermittlungen in dem Fall bitten die zuständigen Ermittler der Kriminalpolizei Rosenheim auch um Hinweise möglicher Zeugen.

Die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Prinzregentenstraße in Rosenheim verständigten am Montag (17.02.2025) die Polizei, nachdem sie Einbruchspuren festgestellt hatten. Vor Ort stellten die Beamten der Polizeiinspektion Rosenheim fest, dass mutmaßlich ein Einbrecher gewaltsam ein Fenster und eine Türe aufgebrochen hatte, in dem freistehenden Einfamilienhaus die Räume durchwühlt und Bargeld und Schmuck entwendet hatte. Der genaue Beuteschaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

Die Tat fand im Zeitraum von Sonntagnachmittag (16.02.2025) gegen 16.30 Uhr und Montagnachmittag (17.02.2025) um 17.45 Uhr statt. Täterhinweise ergaben sich für die Ermittler des Fachkommissariats 2 der Kripo Rosenheim bislang keine, weshalb die Beamten in dem Fall auch um Hinweise möglicher Zeugen bitten:

Wer hat im Tatzeitraum - Sonntag (16. Februar) auf Montag (17. Februar) – im Bereich der Prinzregentenstraße / Ecke Hohenzollernstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt oder sonst Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten?

Wer wohnt im Umfeld des Tatortes und hat möglicherweise eine private Videoüberwachung mit Aufzeichnungen verdächtiger Personen oder Fahrzeuge?

Hinweise erbitten die Ermittler an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 2000 oder an jede andere Polizeidienststelle.