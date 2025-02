Unfallursachen

Die häufigsten Unfallursachen waren erneut im Fahren mit überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit, in der Missachtung des Rechtsfahrgebotes sowie in Abstands- und Vorfahrtsverstößen zu finden. Zudem rückt die Unfallursache Ablenkung im Straßenverkehr immer wieder in den Fokus des Polizeipräsidiums Niederbayern.

Appell der Polizei

Die Einhaltung von Verkehrsregeln schützt alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen. Verkehrsunfälle werden meistens durch Regelmissachtungen verursacht. Regeln werden nur dann eingehalten, wenn sie entsprechend überwacht und Verstöße geahndet werden.

Um die Zahl der Verkehrsunfälle weiter zu senken, werden die Polizeidienststellen in Niederbayern auch im kommenden Jahr verstärkt Verkehrskontrollen durchführen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Geschwindigkeitsüberwachung, der Überwachung der Fahrtüchtigkeit sowie der Ahndung von Ablenkung am Steuer. Zudem setzen wir auch weiterhin auf unsere bewährte Präventionsarbeit, die sich auch in diesem Jahr insbesondere an schwächere Verkehrsteilnehmende, Motorradfahrende und Schulkinder richten wird.

Veröffentlicht: 20.02.2025, 15.00 Uhr