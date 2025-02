WÖRTH A.D. DONAU, LKRS. REGENSBURG, BAB A 3, Fahrtrichtung Passau zwischen den AS Wörth-Ost und Kirchroth – Unfall mit mehreren Lkw sorgt für Vollsperre

Heute um 02.40 Uhr ging über Notruf die Mitteilung eines Lkw-Fahrers bei der Einsatzzentrale der Polizei ein. Der Fahrer gab an einen Unfall gehabt zu haben und jetzt unter Schock zu stehen. Durch die ersten Einsatzkräfte vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Lkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war und weitere Lkw, welche in einer Pannenbucht standen, erfasst hatte. Durch den Aufprall wurden neben dem Verursacher zwei weitere Lkw stark beschädigt. Der Lkw des Verursachers war umgekippt und der Fahrer kurzzeitig im Führerhaus eingeklemmt. Er wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nach bisherigem Kenntnisstand nicht. Aufgrund des Unfallbildes musste die BAB A3 in Richtung Straubing voll gesperrt werden.

Derzeit besteht eine Ausleitung des Verkehrs in Richtung Österreich ab der AS Wörth/Wiesent. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren, da die Bergungsarbeiten auch wegen geladenem Gefahrgut bis Mittag andauern werden. Aus diesem Grund wurden auch zahlreiche Fachstellen, darunter der Gefahrguttrupp sowie Vertreter des Landratsamtes zugezogen. Vor Ort waren und sind auch Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren sowie die Autobahnmeisterei Kirchroth.

Veröffentlicht: 19.02.2025, 07.53 Uhr