NEU-ULM / SENDEN / BAB 7. Zwei schwere Unfälle sorgten am Dienstagvormittag auf der A 7 für Verkehrsbehinderungen. Ein Lastwagenfahrer prallte auf ein Absicherungsfahrzeug mit Anhänger, wenig später fuhr ein Kleintransporter am Stauende auf einen Sattelzug auf. Beide Fahrer wurden verletzt, einer davon schwer. Die Polizei musste die jeweiligen Streckenabschnitte für mehrere Stunden sperren.

Am Dienstagvormittag ereigneten sich auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Würzburg zwischen den Anschlussstellen Vöhringen und Nersingen zwei Verkehrsunfälle, die den Verkehr erheblich beeinträchtigten.

Gegen 08:10 Uhr fuhr ein 39-jähriger Lastwagenfahrer ungebremst auf ein Absicherungsfahrzeug auf, das eine Baustelle auf dem rechten Fahrstreifen sicherte. Der Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und konnte sich durch die beschädigte Frontscheibe aus dem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Versorgung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Absicherungsfahrzeugs befand sich zur Unfallzeit ebenfalls im Fahrzeug, blieb jedoch unverletzt.

In Folge des Verkehrsunfalls wurde der Verkehr auf beiden Fahrstreifen vollständig gesperrt und eine Ausleitung am Autobahndreieck Hittistetten eingerichtet. Es kam zu mehreren Kilometern Stau. Der Lastwagen des Unfallverursachers wurde an der Front schwer beschädigt, das Absicherungsfahrzeug sowie dessen Sicherungsanhänger erlitten ebenfalls erheblichen Schaden.

Gegen 09:15 Uhr ereignete sich am Stauende ein weiterer Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Fahrer eines Kastenwagens fuhr auf einen stehenden Sattelzug auf. Trotz der von den Rettungskräften errichteten Vorwarnung zur Streckensperrung erkannte er den Lastwagen auf dem rechten Fahrstreifen nicht und fuhr ungebremst auf. Durch den Aufprall wurde der Sattelzug mehrere Meter verschoben, die Fahrzeugfront des Kastenwagens stark deformiert. Die Feuerwehr befreite den schwer verletzten Fahrer mit technischem Gerät. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus.

Nach aktuellen Schätzungen entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Aufgrund der Sperrungen kam es auf der A 7 bis in die späten Mittagsstunden zu erheblichen Verzögerungen. (VPI Günzburg)

