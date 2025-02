SIEGSDORF, OT SCHWEINBACH, LKR. TRAUNSTEIN. Weil er verdächtige Geräusche aus dem Nachbarhaus gehört hatte, verständigte ein Anwohner in den frühen Morgenstunden am Dienstag, 18. Februar 2025, über die 110 die Polizeieinsatzzentrale. Der Polizei gelang wenig später die Festnahme des 26 Jahre alten mutmaßlichen Einbrechers. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann bereits heute der Ermittlungsrichterin vorgeführt und kam in Untersuchungshaft.

Gegen 01.30 Uhr frühmorgens hatte ein Anwohner im Siegsdorfer Ortsteil Schweinbach verdächtige Geräusche aus dem Nachbarhaus gehört und über den Polizeinotruf 110 gemeldet. Mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Traunstein und umliegender Dienststellen fuhren sofort zu dem Ladengeschäft in der Vachendorfer Straße und umstellten das Gebäude.

Nachdem eine aufgehebelte Außentür und weitere Hinweise auf einen Aufbruch festgestellt worden waren, wurde das Gebäude durchsucht. In einem Raum im ersten Obergeschoß stellten die Beamten einen Mann fest, der widerstandslos festgenommen wurde. Bei der Durchsuchung des 26 Jahre alten rumänischen Staatsbürgers wurde ein Messer in dessen Jackentasche gefunden und sichergestellt. Dieses hatte der mutmaßliche Einbrecher wohl in dem Laden entwendet, ein weiterer Stehlschaden entstand nicht. Allerdings richtete der Einbrecher an mehreren Türen einen Sachschaden in Höhe von vermutlich mehreren Zehntausend Euro an.

Der 26 Jahre alte Tatverdächtige wurde auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein heute der Ermittlungsrichterin zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Die Richterin folgte dem Antrag und erließ Haftbefehl, der 26-Jährige wurde von den zuständigen Ermittlern der Kriminalpolizei Traunstein unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Zudem steht der Beschuldigte im Verdacht, für einen ähnlich gelagerten Einbruch im Raum Aschaffenburg verantwortlich zu sein. Die kriminalpolizeilichen Untersuchungen hierzu laufen bereits.