REGENSBURG. Von Sonntag auf Montag brachen bislang Unbekannte in zwei Imbissläden im Stadtgebiet von Regensburg ein. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit vom 16.02.2025, gegen 23:30 Uhr, bis 17.02.2025, gegen 08:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Imbissladen am Obermünsterplatz in Regensburg. Ebenfalls wurde ein weiterer Imbissladen in der Bajuwarenstraße Uhr von Sonntag auf Montag, zwischen 17:00 Uhr und 10:00 Uhr, gewaltsam durch Unbekannte geöffnet. Die Täter entwendeten jeweils Bargeld im niedrigen dreistelligen Eurobereich und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte die Spuren am Tatort und prüft mögliche Tatzusammenhänge. Weiter übernimmt die Kriminalpolizei Regensburg die Ermittlungen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.