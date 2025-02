BAD KÖTZTING, LKR. CHAM. Ein Mann hat am Montagmorgen zwei Schülerinnen im Zug angesprochen und bis zur Berufsschule verfolgt. Der amtsbekannte 50-Jährige wurde festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt.

Am Montagmorgen sprach ein zunächst unbekannter Mann eine 15- und eine 16-jährige Schülerin im Zug an. Die beiden waren von Cham in Richtung Bad Kötzting unterwegs. Der Mann verließ mit den Schülerinnen den Zug und begleitete diese bis zur Berufsschule. Die Schülerinnen betraten das Gebäude, während sich der Mann noch einige Zeit davor aufhielt. In der Schule wandten sich die Jugendlichen an eine Lehrerin, die den Notruf wählte und die Polizei verständigte.

Eine Streife der Polizeiinspektion Bad Kötzting konnte den Mann kurze Zeit später im Stadtgebiet von Bad Kötzting feststellen. Der Mann flüchtete zunächst, konnte dann aber schließlich gefasst werden. Kurz zuvor warf er eine Anscheinswaffe in den Regen. Bei der Durchsuchung des 50-Jährigen fanden die Beamten mehrere Waffen in den Jackentaschen – unter anderem einen Elektroschocker und ein Messer.

Da gegen den Mann bereits gerichtliche Auflagen bestehen, wurde er vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt. Der 50-Jährige wurde am Dienstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt.