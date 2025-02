REGENSBURG. In der Prüfeninger Straße in Regensburg haben Unbekannte an einem Geschäft Aufkleber mit politischer Botschaft angebracht und dabei einen Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich verursacht. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit zwischen Samstag, 15. Februar 2025, 14:00 Uhr, und Montag, 17. Februar 2025, 09:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter an der Schaufensterscheibe sowie an der Eingangstür eines Geschäfts in der Prüfeninger Straße in Regensburg Aufkleber mit einer politisch motivierten Aufschrift angebracht. Während ein Aufkleber von der Glastür rückstandslos entfernt werden konnte, blieben an der Schaufenstersichtschutzfolie Reste des zweiten Aufklebers haften. Beim Versuch, diese zu beseitigen, wurde die Schutzfolie beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Aktivitäten im Bereich der Prüfeninger Straße beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.