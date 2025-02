HOF. Nach einem erfolgreichen Schockanruf übergab eine Seniorin am vergangenen Donnerstagmittag Bargeld und Wertgegenstände an eine bislang unbekannte Abholerin. Die Kripo Hof ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am vergangenen Donnerstag, 13. Februar, erhielt eine 73-jährige Frau aus dem Hofer Landkreis einen Anruf eines falschen Polizeibeamten, der sich wenig später auch als Staatsanwalt ausgab. Mit der bereits bekannten Masche, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, forderte der Mann die Bezahlung einer Kaution. So unter Druck gesetzt, übergab die Rentnerin gegen 12 Uhr mittags Bargeld und Goldmünzen im Gesamtwert eines mittleren 5-stelligen Betrages in der Nähe des Hofer Amtsgerichtes an eine bislang unbekannte Abholerin. Das Geld und die Wertgegenstände hatte die Frau zuvor in einer auffälligen orangefarbenen Einkaufstasche verstaut. Die unbekannte Abholerin entfernte sich im Anschluss fußläufig vom Übergabeort.

Die Kriminalpolizeiinspektion Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer hat am Donnerstag, 13.02.2025 zwischen 11:15 Uhr und 12:20 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Nahbereich des Amtsgerichts Hof gemacht?

Wer hat möglicherweise die Übergabe beobachtet?

Wer kann Aussagen zur unbekannten Abholerin machen?

Personenbeschreibung der Abholerin:

weiblich

zirka 165 cm groß

kräftige Statur

schwarze Haare

Hinweise nimmt die Kripo Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 entgegen.