IMMENSTADT. Die 49-jährige Fahrerin des Kleinwagens erlag ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Frau war am Dienstagmorgen auf der St 2006 ins Schleudern geraten und frontal mit einem entgegenkommenden SUV kollidiert. Beide Fahrerinnen erlitten schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (PI Immenstadt)

Bezugsmeldung von heute Vormittag

IMMENSTADT. Auf der St 2006 geriet eine Autofahrerin ins Schleudern und prallte frontal mit einem entgegenkommenden SUV zusammen. Beide Fahrerinnen erlitten schwere Verletzungen. Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Am Dienstagmorgen gegen 07:20 Uhr befuhr eine 49-jährige Frau mit ihrem Kleinwagen die Ortsverbindungsstraße zwischen Missen und Immenstadt in Fahrtrichtung Immenstadt. Auf Höhe des Parkplatzes Schlettermoos geriet sie nach ersten Erkenntnissen ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden SUV einer Frau.

Durch den Zusammenstoß erlitten sowohl die Unfallverursacherin als auch die entgegenkommende Fahrerin des SUV schwere Verletzungen. Rettungskräfte transportierten die Verletzten mit einem Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser.

Die Polizei zog in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Kempten einen Unfallgutachter hinzu. Die genaue Unfallursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Schadenshöhe beträgt etwa 30.000 Euro.

Rund 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Immenstadt, Sonthofen und Diepholz waren im Einsatz. Die Straße war für etwa drei Stunden voll gesperrt. (PI Immenstadt)

