ERDING. In der Nacht von Samstag, 15.02.2025 auf Sonntag, 16.02.2025 gelangten bislang unbekannte Täter in ein Geschäftsgebäude am Rennweg in Erding. Von dort aus durchbrachen sie eine Wand zu einem nebenan gelegenen Lottogeschäft. Dort erbeuteten sie einen Standtresor samt Inhalt und eine größere Menge an Zigarettenstangen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Erding bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 08122-968-0 zu melden.