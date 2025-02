BAB A3, PASSAU. Am Sonntagnachmittag (16.02.2025) kontrollierten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau einen Pkw auf der A3 bei Passau. Im Laufe der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um ein gestohlenes Fahrzeug handelt. Der Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich inhaftiert, die Kriminalpolizei Passau ermittelt.

Gegen 16.00 Uhr kontrollierten die Beamten einen KIA in Fahrtrichtung Österreich. Zu dem am Fahrzeug angebrachten amtlichen Kennzeichen bestand eine aktuelle Fahndung aus Hessen. Bei der weiteren Kontrolle des Fahrzeugs sowie des 28-jährigen, rumänschen Fahrers bestätigte sich der Verdacht, dass der Pkw zuvor in Hessen entwendet wurde. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen und der Pkw sichergestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.

Am Montag (17.02.2025) wurde der Tatverdächtige beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Passau beantragte Haftbefehl wurde erlassen und der 28-Jährige in eine Justozvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

Veröffentlicht: 18.02.2025, 14.30 Uhr