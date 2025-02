Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth

SPEICHERSDORF, LKR. BAYREUTH. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße am vergangenen Donnerstagabend ermittelt die Kriminalpolizei Bayreuth wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Zwei Tatverdächtige sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Am Donnerstag, 13. Februar, gegen 17.40 Uhr meldeten Zeugen eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen drei Personen in der Speichersdorfer Bahnhofstraße. Bei Eintreffen der Polizei hatten sich bereits alle Personen vom Tatort entfernt, konnten allerdings bei der Fahndung ausfindig gemacht werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen eskalierte zunächst ein Streit in einer nahegelegenen Wohnung. In der Folge kam es auf der Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 41-Jähriger und ein 35-Jähriger auf einen 29-jährigen Mann eingeschlagen haben sollen. Einer der beiden Tatverdächtigen soll dabei einen rohrähnlichen Gegenstand verwendet haben. Der 29-Jährige erlitt erhebliche aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus ambulant behandelt. Alle Beteiligten haben einen Wohnsitz im Bereich Bayreuth.

Im Zuge der Fahndung nahm die Polizei beide Tatverdächtigen fest. Am Samstag wurden sie einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth Haftbefehle wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erließ. Die Männer sitzen nun in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten ein.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.