RÖTHENBACH AN DER PEGNITZ. (174) Im Zeitraum von Donnerstag (13.02.2025) bis Montag (17.02.2025) entwendeten Unbekannte ein Wohnmobil in Lauf an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land). Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Im genannten Zeitraum entwendeten Unbekannte ein silbernes Wohnmobil der Marke Bürstner von dem Firmengelände eines Reisemobilhändlers in der Heinrich-Diehl-Straße. Das Wohnmobil, an welchem keine Kennzeichen angebracht waren, weist einen Zeitwert von circa 60.000 Euro auf.

Die Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Petzold / mc