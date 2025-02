ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitagabend konnten zwei Ladendetektive in der City Galerie die Täter eines vorangegangenen Ladendiebstahls wiedererkennen. Nachdem sie die Männer angesprochen haben konnte ein Tatverdächtiger flüchten. Ein 23-Jähriger konnte festgehalten werden und an eine Streife der Polizei übergeben werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde dieser vorgeführt und sitzt in Haft.

Einsatz am Freitagabend

Am Freitagabend ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen vorangegangen Ladendiebstahl in der City-Galerie ein. Die Ladendetektive konnten gegen 18:30 Uhr in einer dortigen Drogerie zwei Männer beobachten, die Ihnen bereits aus einem vorangegangen Diebstahl von Anfang Februar bekannt waren. Damals wurde Parfüm im Wert von rund 3.200 Euro entwendet.

Als sie die Männer angesprochen hatten, versuchten diese zu flüchten. Ein 23-Jähriger konnte durch die Detektive festgehalten und in deren Büro gebracht werden. Der Mann führte an diesem Tag erneut ausschließlich Parfüm im Wert von rund 2.600 Euro mit sich. Der zweite Tatverdächtige konnte unerkannt entkommen.

Tatverdächtiger an Polizei übergeben - Vorführung am Amtsgericht

Der 23-jährige Ladendieb wurde vor Ort an eine eintreffende Streife der Aschaffenburger Polizei übergeben. Diese erklärten dem Mann die vorläufige Festnahme und verbrachten ihn zunächst zur Dienststelle. Die weiteren Ermittlungen wurden in der Folge durch die Kriminalpolizei übernommen. Im Zuge dessen wurde auch die angebliche Wohnung des Mannes im benachbarten Hessen nach weiterem Diebesgut durchsucht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde der Tatverdächtige nach einer Nacht in der Haftzelle der Polizei am Samstag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls die Untersuchungshaft an. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen hinsichtlich des zweiten flüchtigen Tatverdächtigen werden unterdessen weitergeführt.