EDELSFELD. LKR. AMBERG-SULZBACH. Am Sonntag, 16. Februar 2025, geriet ein geparkter Pkw im Lindenweg in Edelsfeld aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Kriminalpolizei Amberg wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung.

Gegen 20:45 Uhr bemerkte die Eigentümerin das brennende Fahrzeug und alarmierte die Polizei, woraufhin die Feuerwehr den Brand löschen konnte. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Durch das Feuer wurde auch die Photovoltaikanlage auf dem Carport in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Die Amberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Die Spuren am Brandort wurden gesichert. Die Kriminalpolizei Amberg bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion melden.