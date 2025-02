LKR REGENSBURG. Ein Jugendlicher musste bereits vor mehreren Tagen bewusstlos und reanimationspflichtig in ein Krankenhaus gebracht werden. Zuvor hatte der Mann wohl die sogenannte „Lean“-Mischung getrunken. Die Polizei möchte Jugendlichen Tipps geben, selbstbewusst und ohne Drogen in das Erwachsenenleben zu starten.

Ein 15-Jähriger traf sich am 4. Februar mit einem Freund aus dem Landkreis Regensburg und brachte hierzu bereits eine halbvolle Getränkeflasche mit. Kurz darauf schlief der junge Mann ein und wurde bewusstlos, sodass sein Freund den Rettungsdienst verständigte. Der Jugendliche trank nach aktuellem Ermittlungsstand einen Mix aus Medikamenten und Softdrink . Die hochdosierte Mischung aus Codein-Hustensaft und Sprite, auch LEAN genannt, beeinflusst das zentrale Nervensystem und ist zwar bereits seit längerem als Partydroge bekannt, jedoch in jüngerer Vergangenheit selten aufgetreten. Der 15-Jährige musste reanimiert werden und war noch Tage später auf künstliche Beatmung in einem Krankenhaus angewiesen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die eingesetzten Polizeibeamten bei ihm zuhause Stoffe, die für die Forschung gedacht, frei im Internet bestellt werden können und vermutlich auch für stimmungsaufhellende Gemische gedacht waren. Eine Blutuntersuchung soll in den kommenden Tagen klären, was der Mann genau eingenommen hatte.

Die Polizei gibt anlässlich diesen Falls folgende Tipps an Jugendliche:

Klare Haltung entwickeln

Überlege dir im Voraus, warum du keine Drogen nehmen möchtest.

Setze dir persönliche Ziele und Werte, die dich motivieren, Nein zu sagen.

Selbstbewusst Nein sagen

Übe, überzeugend und selbstsicher abzulehnen („Nein, danke, das ist nichts für mich“).

Bleib standhaft, auch wenn andere versuchen, dich zu überreden.

Alternativen anbieten

Schlage eine andere Aktivität vor („Lass uns lieber was anderes machen“).

Zeige, dass du Spaß haben kannst, ohne Drogen zu nehmen.

Freundeskreis bewusst wählen

Umgib dich mit Freunden, die ähnliche Werte teilen.

Meide Gruppen, die dich unter Druck setzen, Drogen auszuprobieren.

Umgang mit Gruppenzwang lernen

Bereite dir Sätze vor, mit denen du dich aus unangenehmen Situationen rettest.

Verlasse Orte oder Gruppen, wenn du dich unwohl fühlst.

Wissen über Drogengefahren aneignen

Informiere dich über die gesundheitlichen, sozialen und rechtlichen Konsequenzen.

Sei kritisch gegenüber Mythen oder Verharmlosungen von Drogen.

Unterstützung suchen

Sprich mit vertrauenswürdigen Erwachsenen oder Freunden, wenn du unsicher bist.

Nutze Beratungsangebote, wenn du dich unter Druck gesetzt fühlst.

Eigene Stärken und Interessen fördern