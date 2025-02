NEUMARKT I.D.OPF. Am Donnerstag, den 13. Februar 2025, kam es zu einem räuberischen Ladendiebstahl zum Nachteil eines 63-jährigen Ladendetektivs. Das mutmaßliche Täter-Duo konnte mit den entwendeten Schuhen flüchten. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 14:15 Uhr befanden sich eine Frau und ein Mann gemeinsam in einem Baumarkt in der Freystädter Straße in Neumarkt i.d.OPf. Während die Frau ihren Einkauf ordnungsgemäß an der Kasse bezahlte, steckte der tatverdächtige Mann Schuhe im hohen zweistelligen Eurobereich in seinen Rucksack. Nachdem die beiden Tatverdächtigen gemeinsam das Geschäft verlassen hatten, wurden sie beim Ausgang vom 63-jährigen Ladendetektiv auf die Tat angesprochen. Hierbei kam es zu einer Auseinandersetzung, woraufhin der bislang Unbekannte dem Ladendetektiv mit der Faust ins Gesicht schlug und im Anschluss zusammen mit seiner weiblichen Begleitung flüchtete. Das mutmaßliche Täter-Duo fuhr mit einem schwarzen Ford Focus Richtung Staatsstraße 2240. Der 63-jährige Ladendetektiv erlitt durch den Faustschlag Verletzungen an der Nase und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtige Frau:

circa 1,60 m groß

circa 30 Jahre alt

kräftige Statur

Bekleidung: enge blaue Jeans, schwarze Jacke, rotes Oberteil, Haare zu einem Dutt gebunden

Tatverdächtiger Mann:

circa 1,70 m groß

circa 30 Jahre alt

schlanke Statur

Bekleidung: schwarze Jogginghose, schwarze Jacke, weiße Sneaker, blaues Cap, schwarzer Rucksack

Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte die Spuren am Tatort und das zuständige Fachkommissariat übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.