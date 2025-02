0303 – Brand eines Einfamilienhauses

Neusäß – Am heutigen Montagmorgen (17.02.2025) kam es zum Brand eines Einfamilienhauses in der Alten Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein 35-Jähriger schwer verletzt.

Gegen 06.00 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte konnten alle Bewohner das Haus verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

0304 – Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Schwabmünchen – Am Freitag (14.02.2025), zwischen 18.00 Uhr und 21.15 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus in der Schwabenstraße ein. Der oder die Täter entwendeten mehrere Gegenstände. Es entstand ein Beuteschaden im höheren vierstelligen Bereich und ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Neusäß – In der Zeit von Freitag (14.02.2025), 11.30 Uhr bis Sonntag (16.02.2025), 13.15 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus in der Kobelstraße ein. Der oder die Täter entwendeten mehrere Gegenstände. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich und ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Donauwörth / Nördlingen – In der Zeit von Freitag (14.02.2025) bis Sonntag (16.02.2025) drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam die Räumlichkeiten der TÜV Prüfstellen in Nördlingen und Donauwörth ein. Der oder die Täter entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Es entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 entgegen.

0305 – Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Autos

Neusäß – In der Zeit von Donnerstag (13.02.2025), 21.30 Uhr, bis Freitag (14.02.2025), 07.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Toyota Land Cruiser in der Hermann-Utech-Straße. Ersten Schätzungen zu Folge hatte das Fahrzeug einen Wert von rund 50.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.