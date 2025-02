ZIRNDORF. (172) Am Sonntagabend (16.02.2025) setzten Unbekannte eine Sitzbank eines Spielplatzes in Wilhermsdorf (Lkrs. Fürth) in Brand. Die Polizeiinspektion Zirndorf bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 18:00 Uhr teilten Passanten der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit, dass eine Sitzbank auf dem Spielplatz in der Justin-Neuburger-Straße in Brand gesetzt wurde. Den alarmierten Einsatzkräften der Freiwilligigen Feuerwehr Wilhermsdorf gelang es rasch den Brand noch vor der Eintreffen der Polizei zu löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf circa 300 Euro geschätzt.

Im Hinblick auf die Gesamtumstände muss davon ausgegangen werden, dass Unbekannte die Parkbank vorsätzlich in Brand setzten. Die Polizeiinspektion Zirndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 969270.

Erstellt durch: Michael Petzold