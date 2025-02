Am Montag, 13.01.2025, teilten Mitarbeiter eines Fruchthandelsbetriebs im Landkreis Erding dem Bayerischen Landeskriminalamt mit, dass sie bei der Überprüfung des Wareneingangs offensichtliche Rauschgiftpakete in einer Lieferung vorgefunden haben.

Mit Unterstützung eines Rauschgifthundes überprüften die Ermittler sofort die gesamte Lieferung, 24 Paletten mit Bananenkisten, und fanden insgesamt 200 Pakete zu je ca. 1 kg Kokain.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde die gesamte Charge per Schiff aus Kolumbien in den Hafen von Vlissingen (Niederlande) gebracht und von dort per LKW an verschiedene Betriebe geliefert.

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Südbayern (GER Südbayern) des Bayerischen Landeskriminalamtes und des Zollfahndungsamts München ermitteln unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Landshut zu den weiteren Hintergründen.

Durch die schnelle Reaktion der Fruchthandelsfirma wurden keine mit Kokain befüllten Bananenkisten an Geschäfte ausgeliefert.