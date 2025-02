275. Terminhinweis: Polizeipräsidium München auf der Messe f.re.e 2025

In diesem Jahr findet erneut Bayerns größte Freizeit- und Reisemesse in München statt. Die f.re.e 2025 wird von Mittwoch, 19. Februar, bis Sonntag, 23. Februar 2025, in den Messehallen in Riem ausgerichtet. Über eintausend Aussteller aus mehr als 50 Ländern präsentieren die neuesten Reisetrends und Angebote für eine aktive Freizeitgestaltung.

Das Polizeipräsidium München freut sich, auch in diesem Jahr wieder mit einem eigenen Stand auf der f.re.e vertreten zu sein. Dort werden Besucher unter anderem auf typische Gefahren während ihrer urlaubsbedingten Abwesenheit hingewiesen und zu präventiven Maßnahmen beraten. Zudem werden Gefahren im Straßenverkehr beleuchtet und wie man sich schützen kann.

Besuchen Sie uns in Halle A5, Stand 611! Unsere engagierten Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Dienststellen stehen Ihnen für Fragen und Informationen zu den oben genannten und weiteren Themen zur Verfügung.

Die Polizistinnen und Polizisten der Verkehrspolizeiinspektion geben gerne wertvolle Tipps zu verkehrsrechtlichen Themen. Darüber hinaus wird auch in diesem Jahr wieder unser E-Scooter-Simulator Bestandteil des Messestandes sein.

Bei Fragen zum technischen Einbruchschutz können Sie sich an das Kommissariat 105 (Prävention und Opferschutz) wenden. Wir informieren Sie auch über unsere polizeilichen Präventionskampagnen und -aktionen für alle Altersgruppen.

Ebenso stehen Ihnen unsere Kolleginnen und Kollegen der Einstellungsberatung zur Verfügung, um Sie umfassend über den Polizeiberuf und das Bewerbungsverfahren zu informieren. Für Kinder und Jugendliche (aber natürlich auch für Erwachsene) haben wir einen Tischkicker am Stand, an dem sie gegen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter antreten können.

Wir freuen uns, Sie auf der Messe begrüßen zu dürfen! Unser Stand ist täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei uns!